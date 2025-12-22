Villa Mitre recibió la copa del torneo "Bebe" Storti en el José Martínez y festejó el tricampeonato con su gente

Heinrich recibió la copa del torneo "Bebe" Storti en manos de Lucas Faggiano, uno de los nietos del referente histórico de Estudiantes. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Villa Mitre venció esta noche a Olimpo, en el Osvaldo Casanova, y se consagró tricampeón del torneo local de primera división, tras quedarse con la Súper final por 2 a 0.

Una vez consumado el triunfo que la daba el tercer título consecutivo al tricolor, los planteles se saludaron dentro de la cancha y rápidamente el equipo conducido por Emiliano Menéndez se dirigió hacia los vestuarios.

Los primeros festejos se desataron en el túnel debajo de las tribunas del Casanova.

Antes, el DT de la Villa, se tomó un segundo más, se apartó del grupo y llegó hasta los jugadores de Olimpo que estaban reunidos en el centro de la cancha para saludar y felicitar a Fausto Ruesga.

Con todo el plantel y los dirigentes reunidos en las entrañas del Casanova, comenzaron los primeros festejos y el "Dale campeón...".

Tras pasar rápidamente por el vestuario, la delegación de la Villa se subió a un colectivo que los llevó hasta la sede en Garibadli 149, donde un grupo de hinchas ya esperaba a los campeones.

Matías Monteoliva, ahora festeja como "Profe".

Alejo Blanco celebra en la llegad a la sede de Garibaldi.

Ya dentro del club, los jugadores ingresaron al vestuario, algunos se pusieron camisetas antiguas, mientras la gente comenzó a copar el José Martínez ingresando por Caseros, a la vez que entonaban las primeras canciones a modo de festejo y recordando al clásico rival.

Algunos minutos después, el equipo ingresó a la cancha desde el túnel y para disfrutar la ovación de todos los presentes y, sobre todo, para recibir al Copa del torneo Aldo "Bebe" Storti.

Los potes para el helado también fueron parte de los festejos.

Finalmente, Ramiro Heinrich fue quien tomó el trofeo en manos de uno de los nietos del referente histórico de Estudiantes: Lucas Faggiano.

El base de Boca Juniors estuvo acompañado de su padre, hermanos y primos en representación del querido "Bebe".

Heinrich posta junto a la copa, con los principales directivos de la ABB y los familiares de "Bebe" Storti.

Federico Harina recibió la medalla de campeón en manos del presidente Guillermo Barco.

Manuel Iglesias y Joaquín Jasen son felicitados por el presidente Guillermo Barco.

Una vez con el trofeo en la mano y las medallas en el pecho, los jugadores y el cuerpo técnico se mezclaron definitivamente con los hinchas para celebrar hasta altas horas.

No era para menos, Villa Mitre y su gente festejaba el tricampeonato y tras vencer en la final a Olimpo.

Renzo Balducci, asistente de Emiliano Menéndez, durante los festejos en el Martínez.