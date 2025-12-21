Villa Mitre repitió ante Olimpo y se consagró tricampeón del torneo de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre terminó imponiendo su jerarquía y numeroso plantel, venciendo nuevamente a Olimpo, por 94 a 84, sellando la Súper final 2-0 y, de esta manera, consagrándose tricampeón del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

De esta manera, el tricolor consiguió su undécimo título de Primera, subiendo al podio de los más ganadores de la historia, detrás de Olimpo (19), Estudiantes (16) y ahora, igualando la la línea de Liniers (11).

En un exitoso período de 17 años, desde 2008 Villa Mitre logró 9 títulos y 5 subcampeonatos. nada mal.

En los últimos años, la combinación de un plantel con varios jugadores que también participan en la Liga Argentia lo viene potenciando al tricolor, uno de los motivos por los que, este torneo, volivó a establecer la diferencia.

El desarrollo

El juego comenzó con imprecisiones, cargado de tensión por ambos lados.

La Villa mostró rápidamente las cartas con Pennacchiotti atacando a Bodach (2 faltas en 3m15).

El interno aurinegro sufrió atrás, aunque se tomó revancha adelante, cargando al rebote y anotando.

Defensivamente Olimpo comenzó con la rotaciones, sacó de circuito a Harina e inició en más de una oportunidad con un perimetral por delante de Pennacchiotti y esperando el salto de la ayuda. Y le dio resultados.

Segundo Alimenti tomó protagonismo, clavó dos triples y el ingreso de Carrizo por Bodach (bajo por alto) no modificó la estructura defensiva, porque a Penna le costó contra los "bajitos". Inclusive, tras un recupero aurinegro, adelante Ruesga cortó por el fondo y sumó doble con un volcadón.

Estaba muy bien atrás el aurinegro que, en la acción siguiente, tras un tiro fallado por Pennacchiotti, salió rápido de contra y Ruesga asistió a Diel, que definió en bandeja.

Este positivo pasaje del "local", se coronó con un triple de Diel, para estampar la máxima: 21-14, restando un minuto para el cierre del primer cuarto, que finalizó 22-19.

Desde ese momento, en 1m40 del segundo cuarto, Villa Mitre estableció un parcial de 11-3 y lo estiró a 15-5 (al frente 29-26).

Ahí ya estaba funcionando la larga rotación tricolor, con buen juego de Blanco, sumado a los ingresos de Iglesias, Lorca desgastando cuando cargo al rebote, Alem sacando ventajas físicas y Pennacchiotti visitando la línea (aunque esta vez anotó 7-10).

De todos modos, dos triples de Carrizo y la buena defensa establecida de 5x5 lo nivelaron a Olimpo. Además, tres triples de Ruesga (3 de 5) le dieron aire al aurinegro.

Así y todo, la defensa de congestión que mantuvo Olimpo la rompió Pennacchiotti cuando pudo atacar 1x1 siendo, por momentos, indetenible. Lo cierto que con estos planteos, se fueron al descanso largo 50-51.

Un endemoniado inicio de Ruesga le dio ventaja de 7 (58-51) En ese pasaje clavó un triple, a la siguiente definió bien arriba y con zurda, recibiendo falta antideportiva de Amigo y, posteriormente, tras rebote ofensivo anotó otro doble.

Los primeros puntos de la Villa en el cuarto llegaron desde la línea de libres (Depaoli 2-2): 58-53. Y nuevamente Ruesga convirtió para Olimpo (anotó los primeros 11 del aurinegro en el cuarto).

El partido entró en un ida y vuelta, impreciso, donde Villa Mitre hizo diferencia desde la línea.

El tercer cuarto terminó 66-68 y Villa Mitre fue quien se mostró mejor en el arranque del último.

Mostrando ambos equipos signos de cansancio y bajando sus porcentajes de tiros, la diferencia fue que el tricolor tuvo más segundas opciones.

Atrás, el tricolor también empezó a dominar su tablero, a partir de ahí corrió, abrió la cancha y encontró frescura en la juventud de Blanco, Jasen, Iglesias, Alem y Lorca, quinteto que le cambió la energía.

Del 66-66, antes del cierre del tercero cuarto, a los 4m45 del último período, la Villa metió un parcial de 17-3, estampando la máxima: 83-69.

La tendencia durante el tiempo restante se mantuvo, Olimpo intentando vender cara la derrota, sabiendo, cada minuto que pasaba, que se le escurría la chance.

El tricolor, por su parte, siguió por el mismo camino y lo ganó antes del final, con el público auriengro despidiendo a su equipo, cantando, reconociendo el esfuerzo y asumiendo que había perdido ante un equipo superior, lo que terminó demostrando Villa Mitre.

La síntesis:

Olimpo (84): S. Alimenti (10), A. Dottori (5), M. Diel (23), F. Ruesga (27), A. Bodach (4), fi; V. Carrizo (14), A. González, A. Solomon (1), L. Polak y F. Durando. DT: Juan Cruz Santini.

Villa Mitre (94): F. Depaoli (3), F. Harina (7), F. Amigo (3), R. Heinrich (4), F. Pennacchiotti (23), fi; I. Alem (15), J. Jasen (3), J. Lorca (14), M. Iglesias (8) y A. Blanco (14). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Olimpo, 29-19; 50-51 y 66-68.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Arcas y Sebastián Giannino

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Villa Mitre, 2-0.