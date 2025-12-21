En vivo: mirá el segundo partido final entre Olimpo y Villa Mitre, por el torneo de Primera

Olimpo (0) y Villa Mitre (1) están disputando el segundo partido correspondiente a la Súper final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, que tiene 1-0 arriba al tricolor.

El mismo se desarrolla en el Osvaldo Casanova.

La serie se disputa al mejor de tres, por lo tanto, en caso de ganar Villa Mitre, automáticamente se consagrará campeón. De lo contrario, defininirán el lunes 29 en el José Martínez.

Mirá el partido en vivo: