Fausto Ruesga, tras el primer Villa Mitre-Olimpo: los números que se llevaba, la autocrítica y los "detalles"

Fausto parece mirar el tablero, en un partido que fue doble a doble. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

El plantel de Olimpo dejó el gimnasio José Martínez luego de un breve paso por el vestuario visitante, tras la derrota ante Villa Mitre por el primer punto de la Súper final que define al campeón de Primera.

Sucesivamente, los jugadores y el cuerpo técnico atravesaron la cancha lindera a la principal con salida a calle Maipú, donde los espera el colectivo.

El último en salir fue la figura del equipo, Fausto Ruesga, de destacada actuación en el clásico.

Aún con el partido caliente ya pocos minutos de terminado, el alero aurinegro respondió amablemente un par de preguntas, mientras caminaba hacia la salida.

Eso sí, para la primera respuesta se tomó unos segundos, acaso, buscando las palabras justas.

-Fausto, ¿con qué sensaciones te vas?

-Bueno, me voy con sensaciones... (hizo una pausa). Creo que perdimos bien el partido, porque no estuvimos en ciertos detalles. Yo no estuve fino en eso, erré muchos segundos tiros libres. Debo haber errado, 4 o 5.. son números que tengo ahora en la cabeza.

En limpio, Fausto, que hizo 21 puntos y bajó 7 rebotes, terminó la noche con 9 de 15 en libres y el equipo con 18 de 26. En contrapartida, Villa Mitre hizo ¡32 de 34!

"Siento que no estuvimos finos al final, hicimos un muy buen partido, pero a veces no alcanza con eso. Villa Mitre es un gran rival y tenemos que estar finos con esos detalles en el próximo partido, para intentar llevar la serie al tercer juego", agregó Ruesga.

-¿Se dio el partido que imaginaban más allá del resultado final?

-Sí, yo creo que sí, planteamos e hicimos lo que queríamos. Necesitamos esos detalles para llevarnos la victoria, es un rival duro que si no estás en los detalles no te perdona.