La ciudad.

Por tormentas, emiten un alerta amarillo para este viernes en las localidades de Cabildo y Corti

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm", indicaron desde el Servicio Meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde y noche de este viernes sobre las localidades de Cabildo y Corti, ubicadas al noreste de Bahía Blanca.

"Entre la tarde y la noche se espera que los municipios en amarillo sean afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de forma localizada", indicaron desde el organismo.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", completaron.

