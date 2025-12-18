En vivo: mirá el primer partido final entre Villa Mitre y Olimpo, por el torneo de Primera
El partido se está disputando en el José Martínez.
Villa Mitre y Olimpo están disputando el primer partido correspondiente a la final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.
El mismo se desarrolla en el José Martínez, de Villa Mitre.
La serie se juega al mejor de tres encuentros y continuará el domingo, en el estadio Osvaldo Casanova.
En caso de repetirse el ganador, el mismo se consagrará campeón, de lo contrario habrá un tercer y definitivo encuentro el lunes 29, nuevamente en el José Martínez.
Seguilo en vivo: