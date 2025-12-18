En vivo: mirá el primer partido final entre Villa Mitre y Olimpo, por el torneo de Primera

Ignacio Alem encara a Marcos Diel, ante un José Martínez repleto. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Villa Mitre y Olimpo están disputando el primer partido correspondiente a la final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El mismo se desarrolla en el José Martínez, de Villa Mitre.

La serie se juega al mejor de tres encuentros y continuará el domingo, en el estadio Osvaldo Casanova.

En caso de repetirse el ganador, el mismo se consagrará campeón, de lo contrario habrá un tercer y definitivo encuentro el lunes 29, nuevamente en el José Martínez.

Seguilo en vivo: