Villa Mitre-Olimpo, la serie que todos esperaban para definir al campeón de Primera 2025

Villa Mitre y Olimpo comienzan a definir el campeón de Primera 2025, enfrentándose, desde las 21, en el José Martínez, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

El segundo partido de la serie -al mejor de tres- irá el domingo en el Osvaldo Casanova, a las 21.

Originalmente se había programado para el lunes, aunque la policía no puede prestar servicio, por lo tanto decidieron adelantarlo. Como a la vez, ese día el Tomás está ocupado, decidieron cruzar a cancha de Estudiantes.

En caso de repartirse triunfos, el tercero recién se jugará el lunes 29, en el José Martínez.

Los dos equipos están en el lugar que querían y con el rival que suponían.

La realidad es que se armaron con ese fin: Villa Mitre con el objetivo de afrontar la competencia local y nacional, sabiendo que que Olimpo, para esta temporada, había conformado un plantel para estar a su altura, poder competirle e intentar ganarle.

Cuando Villa Mitre se quedó con el Nº1, su entrenador Emiliano Menéndez hizo mención, -en "El Diario Deportivo", que sale por La Nueva Play de 14 a 15-, a la victoria que se habían llevado del Tomás: "Lo hablamos con los chicos antes de jugar con Olimpo, que si lo creíamos, estábamos confiados y con ese objetivo, teníamos que ir a demostrarlo a la casa de quien fue campeón del primer torneo. Creo que lo hicimos de gran manera. Queríamos mandar ese mensaje", reconoció.

Por su parte el técnico de Olimpo, Juan Cruz Santini, fue claro analizando en la previa a quien podía ser su rival -hablando en "El Diario Deportivo"-, respecto de la conformación del plantel que dirige y el que presenta Villa Mitre: "Nosotros también tenemos jugadores de otro nivel y otros que consideramos que lo están, pero aún no lo hicieron todavía, aunque podrían participar tranquilamente", aseguró.

Hoy, por cierto, se presenta otra oportunidad como medida.

Novedades

Respecto de los planteles, Olimpo no contará en la serie con Alejo Marroni, quien se encuentra en Estados Unidos realizando un work and travel.

Tampoco, finalmente, lo hará Marcelo Piuma, a pesar de haber vuelto a la ciudad, tras jugar el primer tramo y emigrar a Porteño de Chacabuco, su ciudad, donde participó del Prefederal.

"Vino a estar con sus compañeros y es parte del equipo, así los sentimos. Pero todavía sigue su recuperación física, está haciendo un tratamiento, por lo tanto no se puede arriesgar su físico, porque no está al 100% y es una instancia decisiva", justificó el entrenador Juan Cruz Santini.

El que reaparecerá será el tirador Luciano Polak, relegado sobre el final de la primera parte, y quien se reincorporó al plantel.

En cuanto a Villa Mitre, que anoche por Liga Argentina venció a Ciclista y mañana cerrará el año calendario ante Provincial, pondrá todo lo que tiene a disposición.

El tricolor, que jugó el lunes ante Pacífico, completará cinco partidos en siete días a raíz de esta combinación -por elección- de jugar torneo local y Liga Argentina con la base del mismo plantel.

Entradas

Cada partido se disputará sin público visitante.

El valor unificado de las entradas es de $15.000 las plateas y $10.000 las populares.

Los caminos

Olimpo en fase regular, tanto en la parte inicial del torneo como en la segunda repitió el récord: 8-3, cayó al tercer lugar en la tabla general, quedando por debajo de Villa Mitre y Napostá.

El primer tramo del torneo se lo adjudicó, en una gran final ante Napostá y en el segundo quedó eliminado rápidamente frente a Pueyrredón, en cuartos de final: 60-56 y 67-66.

El tricolor, por su parte, terminó cuarto en el primer tramo, con 7 triunfos y 4 derrotas, mientras que en el segundo cosechó 9 victorias y dos caídas, puntuación que le permitió quedarse con el Nº1.

En playoffs dejó en el camino a L.N. Alem (2-0), Estudiantes (2-1) y Pacífico (3-1).

Amigo: "Nos sobra motivación y energía"

"Esta definición nos encuentra en un buen momento como equipo, muy unidos y comprometidos con el objetivo", avisó Franco Amigo, de Villa Mitre.

"La serie contra Pacífico fue dura, nos exigió al máximo, y supimos responder tanto individual como colectivamente", entendió.

En cuanto a la oposición, comparó a Olimpo con Pacífico.

"Creo que Olimpo tiene un estilo de juego similar al de Pacífico, basándose mayormente en el ataque rápido, intentaremos cortarles eso como lo hicimos en la serie anterior y jugar a un ritmo que nos resulte más cómodo", adelantó.

Parte del plantel tricolor está afrontando el torneo local y la Liga Argentina.

"Esta fue una temporada larga y, sobre todo, para los chicos que juegan doble competencia, pero estamos en el lugar donde todos los equipos quieren estar y llegamos preparados; nos sobra motivación y energía para jugar estos partidos, y lo haremos a la mayor de nuestras posibilidades para ganar", aclaró.

Villa Mitre

Nº Jugador

Nº4 Ignacio Alem

Nº5 Lionel Gómez Lepez

Nº6 Fausto Depaoli

Nº7 Manuel Iglesias

Nº8 Joaquín Jasen

Nº9 Franco Amigo

Nº10 Federico Harina

Nº11 Julián Lorca

Nº12 Franco Pennacchiotti

Nº13 Alejo Blanco

Nº14 Ramiro Heinrich

Nº15 Bautista Iguacel

DT: Emiliano Menéndez.

Dottori: "Se hizo larga la espera"

"La verdad que se hizo larga la espera y generó, por lo menos en mí, un poco de ansiedad hasta llegar a este momento", reconoció Agustín Dottori.

El aurinegro cumple hoy 35 días desde su último partido.

"Asumimos que en parte fue nuestra responsabilidad haber quedado afuera tan tempranamente en los playoffs. Eso creo que llevó a que en estos 35 días no hubiera relajo por parte del plantel. Todo lo contrario, existió mucha competencia y exigencia interna entre nosotros, tomando con seriedad cada entrenamiento", admitió Dottori.

Olimpo llega con mucho descanso y Villa Mitre, todo lo contrario.

"Villa Mitre obviamente será un rival duro, con mucha jerarquía. Creo que llegan con un alto ritmo y carga también, lo cual puede ser a favor y en contra al mismo tiempo. Y nosotros también tenemos eso, porque llegamos descansandos, pero faltos de ritmo de lo que es la alta competencia y la exigencia propia de un partido. Así que estamos muy expectantes por ver qué sale, conscientes de centrarnos en nosotros, en lo que trabajamos todo este tiempo", señaló.

Respecto del rival, el alero destacó a sus principales referentes.

"Ellos tienen un par de jugadores de jerarquía, como Pennacchiotti y Harina, a su vez, el resto del equipo va sumando confianza. La mayoría son jóvenes, pero con alto rodaje en Primera. Creo que será una serie muy pareja y ojalá que salgan partidos lindos para quienes estén en la cancha y quienes los miren por streaming", se esperanzó.

Olimpo

Nº Jugador

Nº4 Agustín Solomon

Nº5 Luciano Polak

Nº6 Alan González

Nº7 Valentín Carrizo

Nº8 Santiago Kucan

Nº9 Fausto Ruesga

Nº10 Agustín Dottori

Nº11 Segundo Alimenti

Nº12 Facundo Durando

Nº13 Alejo Diel

Nº14 Benjamín López

Nº15 Marcos Diel

DT: Juan Cruz Santini.

Otro escenario

En la primera parte del torneo, Olimpo venció a Villa Mitre en el José Martínez, por 104 a 72, el 16 de junio, siendo la derrota más abultada que sufrió el tricolor en la temporada y la única vez que le anotaron tres cifras.

Para el aurinegro, en tanto, significó la puntuación más alta y única vez que alcanzó las tres cifras.

En el tricolor no estaban Pennacchiotti, Harina y Alem. Mientras que el aurinegro contaba aún con Máximo Genitti y no estaba Benjamín López.

Una realidad muy distinta a lo que van a presentar esta noche.

La síntesis:

Villa Mitre (72): F. Depaoli (18), L. Cavero (2), M. Iglesias (4), F. Amigo, J. Lorca (8), fi; R. Heinrich (9), F. Alfonso (10), J. Jasen (9), S. Basualdo (7), A. Blanco (5), L. Baeza y L. Gómez Lepez. DT: Emiliano Menéndez.

Olimpo (104): A. Solomon (2), S. Alimenti (19), A. Dottori (19), M. Diel (11), A. González (7), fi; F. Ruesga (14), M. Genitti (17), V. Carrizo (12), A. Diel, S. Kucan y L. Polak (3). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Villa Mitre, 15-31; 32-54 y 47-85.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Más real

En la segunda parte, en el Tomás, la victoria correspondió a Villa Mitre, 76 a 60, el 16 de octubre, donde el tricolor había potenciado su personal, con Pennacchiotti, Harina y Alem.

La síntesis:

Olimpo (60): S. Alimenti (7), A. Dottori (3), M. Diel (14), F. Ruesga (15), A. González, fi; A. Solomon, A. Marroni (4), V. Carrizo (5) y B. López (12). DT: Juan Cruz Santini.

Villa Mitre (76): F. Depaoli (13), F. Harina (22), F. Amigo (4), F. Pennacchiotti (14), R. Heinrich (10), fi; I. Alem (2), J. Jasen (4), S. Basualdo, J. Lorca (2) y A. Blanco (5). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Olimpo, 15-21; 30-42 y 45-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián⁩ Giannino y Sam Inglera⁩.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Están 1-1

Por tercera oportunidad en la historia tricolores y aurinegros terminarán con el 1-2.

Hasta el momento, se repartieron títulos las veces que definieron entre sí: campeón Olimpo en 2005 y Villa Mitre en 2024.

El aurinegro es el más ganador de la historia, con 19 campeonatos, además de 10 subcampeonatos.

Al tiempo que el tricolor va por el tricampeonato, cumpliendo, desde 2008, un período de muchos festejos, que incluyeron 8 títulos (tiene un total de 10) y 5 subcampeonatos (totaliza 7).