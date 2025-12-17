Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

Fútbol.

Copa del Rey: el bahiense que hoy se dio el gusto de marcarle un gol al ¡Real Madrid!

Fue por la tercera ronda del certamen que reúne a los equipos del fútbol español.

Gonzalo Di Renzo avanza ante la marca de Álvaro Carreras. Foto: FC Talavera de La Reina

El bahiense Gonzalo Di Renzo se dio un gran gusto esta tarde, al marcarle un gol al ¡Real Madrid! en el encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

El jugador surgido en Liniers anotó el descuento, a los 92 minutos, para el CF Talavera de la Reina, que terminó cayendo ante el Merengue por 3 a 2 en su cancha.

Gonza (29 años) fue titular y disputó todo el partido para el elenco que milita en el ascenso español y que hoy vivió una jornada histórica.

Finalmente, el gigante madrileño terminó logrando el pase a los 16avos de final gracias a un doblete Kylian Mbappé -uno de penal- (a los 41 y 88 minutos) y un tanto en contra, de Manu Ferrando a los 46 minutos.

En el Madrid, además, fue titular el argentino Franco Mastantuono, quien salió reemplazado a los 66 minutos por Rodrygo.

Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

