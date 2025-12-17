Allanamientos por robo en Pampa Central: detienen a una persona

Dos allanamientos con resultado positivo, en el marco de una causa por robo, llevó a cabo este miércoles personal policial de la Comisaría Quinta de Bahía Blanca.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 18.30 en dos departamentos del Barrio Pampa Central, en la calle Manuel de Molina al 1900, donde se secuestraron elementos vinculados al hecho que se investiga.

Fue aprehendido Luis Alberto Vaca Borjas, de 30 años, imputado de autor del robo ocurrido el martes 16 de este mes, cuando, aprovechando la ausencia del propietario, sustrajo diversos bienes del interior de una vivienda.

La investigación continúa en el ámbito judicial.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 2 y la UFIJ N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.