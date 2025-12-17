Capturan a un ladrón por un robo ocurrido semanas atrás en Noroeste
La detención se llevó a cabo en la intersección de Pablo Acosta y María Eva Duarte.
Un hombre fue detenido en la tarde del miércoles, luego de que se constatara que había sido uno de los autores de un robo ocurrido a principios de noviembre en el barrio Noroeste.
La captura se llevó a cabo en la intersección de Pablo Acosta y María Eva Duarte.
En ese lugar, personal de la comisaría Quinta, capturó a Fernando Chiavetta, de 49 años.
Este hombre, junto con otros dos, habían sido los autores materiales de un robo a mano armada en un domicilio ubicado en Holdich al 1.600, en perjuicio de una mujer, a quien le sustrajeron distintos bienes.
Por este hecho ya se encuentra detenido Iván Mendoza.