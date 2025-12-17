Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

Capturan a un ladrón por un robo ocurrido semanas atrás en Noroeste

La detención se llevó a cabo en la intersección de Pablo Acosta y María Eva Duarte.

Un hombre fue detenido en la tarde del miércoles, luego de que se constatara que había sido uno de los autores de un robo ocurrido a principios de noviembre en el barrio Noroeste.

La captura se llevó a cabo en la intersección de Pablo Acosta y María Eva Duarte.

En ese lugar, personal de la comisaría Quinta, capturó a Fernando Chiavetta, de 49 años.

Este hombre, junto con otros dos, habían sido los autores materiales de un robo a mano armada en un domicilio ubicado en Holdich al 1.600, en perjuicio de una mujer, a quien le sustrajeron distintos bienes.

Por este hecho ya se encuentra detenido Iván Mendoza.

