Recapturan a un preso que se había fugado de la cárcel de Saavedra

Iván Ariel Mendoza, un hombre con numerosos antecedentes por entraderas, que se había fugado de la cárcel de Saavedra hace 6 meses, fue recapturado esta tarde por la Policía en nuestra ciudad.

El hombre, de 45 años, es quien, hace 4 años, había sido detenido en pleno centro bahiense, mientras llevaba una pistola, handy y barretas.

Mendoza fue recapturado por personal de la DDI local en la zona de Ingeniero White, luego de que el Toyota Yaris de color blanco que conducía, al parecer, protagonizara un incidente vial.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) fueron importantes para localizar el vehículo e interceptar a su conductor.

Mendoza estaba detenido en la Unidad Penal N° 19 desde el año pasado cuando, el 25 de mayo último, escapó luego de saltar un alambre perimetral del presidio, según los primeros informes.

En una vivienda de la localidad portuaria en la cual tendría refugio Mendoza, además del Yaris que protagonizó el choque, la Policía secuestró un Peugeot 208. Ambos vehículos, según trascendió, tendrían pedido de secuestro por robo en Viedma.