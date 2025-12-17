Los documentos que prueban que la familia de Toviggino tenía permiso para manejar los autos de lujo

La investigación judicial que rodea a la mansión atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, sumó en los últimos días una prueba contundente, a la que pudo acceder “¿La Ves" (TN). Se trata de las cédulas azules de una serie de autos de lujo que conectan a los vehículos hallados en Pilar con el entorno familiar y societario de la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia: Pablo Toviggino.

La primera de las cédulas azules corresponde a un Audi R8, de uso privado, con vencimiento el 11 de enero de 2024. El titular del vehículo figura como Central Park Drink S.R.L.. La misma empresa que aparece asociada a la propiedad inmobiliaria investigada.

La segunda corresponde a un Porsche 911 Carrera 4 GTS, también de uso privado y sin vencimiento. En este caso, el titular es Servicios Lindor S.A., con domicilio en Paraná 861, piso 2 “C”, el mismo domicilio que figura para Malte S.R.L., otra de las sociedades mencionadas en la causa por la mansión.

La documentación societaria permite identificar como expresidente de Servicios Lindor S.A. a Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA, quien además integró Malte S.R.L., señalada como segunda dueña del inmueble, y es descripto como una persona de estrecha cercanía con Toviggino.

La esposa y el hijo de Toviggino: autorizados

La trama se profundiza con un Porsche Macan S “todo terreno”, de uso privado, cuyo titular es BORI S.R.L., con domicilio en Soler 38, en Santiago del Estero. En este caso, la cédula azul consigna como autorizada a María Julia Orellana del Castillo, esposa de Pablo Toviggino.

La documentación incorporada a la causa indica además que HT S.R.L. es dueña del 95% de BORI S.R.L., dato que ya había sido expuesto en informes anteriores sobre el entramado empresario de la familia.

El hijo de Toviggino también está autorizado a manejar uno de los Porsche.

Ese mismo vehículo vuelve a aparecer en otra cédula azul, también secuestrada, en la que figura como autorizado Máximo Augusto Toviggino, hijo del tesorero de la AFA. En este caso, además de la tarjeta azul se incorporó la tarjeta de seguro correspondiente a la camioneta.

La presencia de Máximo Toviggino no es un dato aislado: tanto él como su hermana Valentina figuraron en la firma BARWA S.R.L., señalada por la Coalición Cívica como una empresa dedicada a la construcción de edificios en Santiago del Estero, provincia del dirigente de la casa madre del fútbol argentino.

La última de las cédulas corresponde a un Porsche 718 Cayman S, de uso privado. El titular del vehículo es H.T. S.R.L., con domicilio en Manzana 4-1, Lote 12, también en Santiago del Estero, y el autorizado vuelve a ser Máximo Augusto Toviggino. La existencia de esta cédula azul refuerza la vinculación directa entre la empresa H.T. S.R.L. y la familia Toviggino.

El holding HT S.R.L. concentraría la participación mayoritaria de los negocios de la familia y se ramifica en distintas sociedades, entre ellas BORI S.R.L. y BARWA S.R.L., con actividades que van desde la seguridad privada y la provisión de áridos para obra pública hasta la construcción, inversiones inmobiliarias y explotación de tierras.

Si bien la mansión ubicada en Pilar pertenece formalmente a Real Central S.R.L., una empresa integrada por el monotributista Luciano Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, antes estuvo en manos de Malte S.R.L., sociedad en la que en algún momento tuvo acciones Juan Pablo Beacon, muy ligado a Toviggino.

Para los investigadores, las cédulas azules son piezas que permiten volver a unir nombres, empresas y bienes, en una causa que continúa avanzando y cuyo material probatorio permanece bajo custodia de la Policía Federal.