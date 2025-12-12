Secuestraron 54 vehículos en la mansión atribuída a “Chiqui” Tapia y a Toviggino

La Policía Federal Argentina allana este viernes una mansión en Pilar que se le atribuye al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, a través de presuntos testaferros.

El primer resultado del procedimiento fue el hallazgo, en un galpón, de 54 vehículos: 45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. Todos fueron secuestrados y serán tasados.

Se trata de una propiedad ubicada en el barrio Villa Rosa, con una superficie de 105.384,80 metros cuadrados.

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana y se encuentran en el lugar seis peritos designados para efectuar la tasación de la finca, tres de la Corte Suprema de Justicia y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

La Coalición Cívica había denunciado la existencia en el predio de los autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distintos tipos de instalaciones deportivas.

La propiedad está a nombre de la empresa “Real Central SRL”, cuyos dueños son el dirigente de la AFA Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Sin embargo, según la denuncia, ninguno tendría la capacidad económica para adquirir un inmueble de ese valor. Por eso, la CC pidió que se investigue si los verdaderos dueños son Tapia o Toviggino. (Con información de Clarín e Infobae).