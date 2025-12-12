Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

Hockey.

Las Leonas no pudieron ante el poderío de Países Bajos

El combinado argentino, que tuvo a la montehermoseña María Emilia Larsen, cayó por 4 a 0.

Foto: Diario Panorama

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped cayó anoche ante Países Bajos, en su segundo presentación por la FIH Pro League.

Las Leonas cayeron por 4 a 0 en la continuidad de la primera ventana, que se disputa íntegramente en Santiago del Estero.

Los tantos del bicampeón olímpico y tricampeón mundial los anotaron Fréderique Matla -uno de penal-, Freeke Moes y Pien Dicke.

En el combinado nacional estuvo convocada la montehermoseña María Emilia Larsen.

Mientras que las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi no estuvieron entre las citadas, aunque forman parte del plantel.

De hecho Valentina sumó minutos en el triunfo del debut, del pasado miércoles, ante Alemania por 1 a 0.

En lo sucesivo, Argentina volverá a medirse ante las alemanas y las neerlandesas, el sábado y el domingo, desde las 21.30.

