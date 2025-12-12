Las Leonas no pudieron ante el poderío de Países Bajos

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped cayó anoche ante Países Bajos, en su segundo presentación por la FIH Pro League.

Las Leonas cayeron por 4 a 0 en la continuidad de la primera ventana, que se disputa íntegramente en Santiago del Estero.

Los tantos del bicampeón olímpico y tricampeón mundial los anotaron Fréderique Matla -uno de penal-, Freeke Moes y Pien Dicke.

En el combinado nacional estuvo convocada la montehermoseña María Emilia Larsen.

Mientras que las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi no estuvieron entre las citadas, aunque forman parte del plantel.

De hecho Valentina sumó minutos en el triunfo del debut, del pasado miércoles, ante Alemania por 1 a 0.

En lo sucesivo, Argentina volverá a medirse ante las alemanas y las neerlandesas, el sábado y el domingo, desde las 21.30.