Kim Kardashian llega a Fortnite: ¿cuándo estará disponible?

La estrella de reality, Kim Kardashian, anunció su sorpresiva colaboración con Epic Games, para lanzar su figura como un personaje dentro del exitoso videojuego Fortnite.

La noticia desató la locura de los fanáticos de la influencer y promete captar la atención de más de un usuario al juego, como lo fue así la pasada colaboración con la cantante Sabrina Carpenter.

En las últimas horas, la empresa difundió las primeras imágenes del skin de Kim y los artículos que la acompañaran en esta colaboración: un selfie stick con aro de luz, y un bolso con productos de maquillaje y skincare, que adentró tendrá el típico paracaídas que te lleva al campo de juego.

Además de los accesorios, también mostraron los diferentes atuendos y looks que podrá poseer su skin: un sexy entero de latex, característico de su marca.

De esta forma, Kim Kardashian se posiciona como una business woman que no deja un rubro sin explorar.

¿Cuándo estará disponible?

La llegada de la socialité al campo de batalla forma parte de un evento competitivo llamado “La Copa de Kim Kardashian”, que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025.

De esta forma, se podrá conseguir el skin de manera gratuita a través del torneo oficial.

Mientras que los demás objetos y skins llegarán a la tienda el próximo sábado 13 de diciembre. (NA)