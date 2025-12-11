La chica atropellada por un tren continúa en terapia intensiva

La familia de Oriana Bruno, la joven atropellada hace más de dos semanas por un tren en Bahía Blanca, informó esta mañana que la paciente permanece internada en terapia intensiva, sedada y estable, mientras el equipo médico continúa controlando una infección en una de sus piernas.

La otra extremidad, indicaron, “está curándose correctamente”. Ese era el cuadro de situación hasta la noche de este miércoles.

En diálogo con La Nueva., la madre de la joven, Mariela Pessolani, señaló que la colecta solidaria impulsada por allegados recibió numerosas colaboraciones y que los fondos se reservarán para afrontar necesidades una vez que Oriana reciba el alta.

Pessolani aclaró que, por el momento, la familia no necesita asistencia inmediata: “Ahora no necesitamos nada. Nuestra preocupación será después, cuando ella salga, porque tendremos que ver qué cosas habrá que adquirir para continuar su recuperación", expresó.

Respecto a la movilidad diaria de ella y su familia para asistir al hospital, comentó que se trasladan en transporte público o por aplicaciones, aunque remarcó que eso “no es un problema en este momento”.

La colecta, según explicó, podría volver a activarse. “Todo lo que podamos juntar es para ella y para lo que vaya a necesitar después de que salga del hospital”, indicó.

Lo que se sabe hasta ahora del accidente ferroviario

El hecho ocurrió durante la tarde del 28 de noviembre en el cruce de Corrientes y Brandsen, cuando una formación ferroviaria atropelló a la joven. De acuerdo con información recopilada en el lugar, la víctima caminaba por las vías y no advirtió la proximidad del tren, cuyo maquinista habría accionado la bocina y frenado antes del impacto.

Tras el arrollamiento, Oriana fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Leónidas Lucero, donde ingresó en estado crítico y conectada a un respirador. Los primeros partes médicos informaron que había sufrido la amputación traumática de sus piernas, además de una lesión en el cuero cabelludo.

Días después, en declaraciones a La Nueva., su mamá desmintió versiones que circularon sobre las circunstancias del hecho. “Mi hija no se tiró abajo del tren”, afirmó, y agregó que la joven había salido de su casa sin auriculares, detallando que la familia aún espera precisiones oficiales sobre lo ocurrido.

La investigación sigue en curso y se aguarda que las autoridades pertinentes brinden información más completa a medida que avance el análisis de las actuaciones.