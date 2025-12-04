"Mi hija no se tiró abajo del tren", dijo la madre de Oriana

Oriana Bruno continúa internada en el Hospital Municipal tras haber sido arrollada por un tren el viernes pasado. Su estado se mantiene delicado y su familia atraviesa días de marcada incertidumbre.

Su madre, Mariela Pessolani, habló esta mañana con Panorama (LU2) y detalló cómo evoluciona la joven y cuáles son las dudas que aún persisten sobre el incidente.

Según explicó, "ella fue intervenida dos veces: le hicieron una limpieza en la pierna izquierda, que es la más comprometida, la que el tren le arrancó".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La joven ya sufrió la amputación de ambas piernas por encima de la rodilla. Mientras una evoluciona con buena cicatrización, la otra sigue seriamente afectada. "Me angustia mucho saber que quizá tengan que volver a cortarla. Es un montón", expresó Mariela.

En las últimas horas, la preocupación se centró en la fiebre que presentó la paciente. "Necesitamos que la infección se vaya. La limpian, pero la infección persiste y es un riesgo muy grande. Mientras tanto, tiene que seguir intubada, y eso tampoco ayuda", señaló.

Mariela visita a su hija todos los días, al mediodía y por la noche. "Entramos solo los hermanos y yo. Ella tiene muchos amigos, pero terapia intensiva es un lugar muy delicado y queremos evitar cualquier riesgo de infección", indicó.

Agradecimiento y campaña solidaria

La madre de Oriana valoró el acompañamiento recibido por parte del personal médico: "En el hospital nos están atendiendo muy bien. Tenemos mucho apoyo de salud mental. Estamos devastados por lo que pasó, pero contenidos".

Asimismo, se puso en marcha una campaña solidaria para colaborar con la familia. Como Mariela no tenía acceso a las cuentas de su hija —por ser mayor de edad— utiliza su propio alias para recibir donaciones: marielapessolani3.

Lo que se sabe del hecho

A casi una semana del incidente, la familia aún no cuenta con información precisa sobre lo ocurrido. "Lo que pasó lo voy a saber cuando hable con ella", afirmó la madre.

Explicó que la joven había salido de su casa instantes antes para buscar cajones destinados a su actividad como ceramista. "Por la forma en que quedó la pierna más afectada, creo que ella ya había cruzado la vía. Pero no lo sé", sostuvo.

Mariela intenta avanzar con los trámites administrativos y judiciales, aunque reconoce que el impacto emocional complica cada paso. "Retiré las actuaciones de la Policía, tengo sus cosas, y voy a pedir en fiscalía el IPP. Sé que hay testigos y que el maquinista declaró, pero a mí nadie me dijo nada".

Ante algunas versiones difundidas en redes sociales, fue categórica: "Mi hija no se tiró abajo del tren. Eso no pasó. Y estaba sin auriculares: salió de mi casa, yo la vi. Cómo pasó el accidente, no sé".

Hoy, la prioridad de la familia se concentra en la salud de Oriana. "Lo que pasó no tiene vuelta atrás, pero necesitamos que esto no avance más. Que la infección se vaya", remarcó Mariela.

Conscientes de que se avecina un proceso largo, aseguró que estarán a su lado en cada etapa: "Sabemos lo que le espera, sabemos que va a tener que entender todo lo que pasó, y vamos a acompañarla. Solo pedimos que recen y que ella pueda mejorar".