Chocó contra un perro y terminó volcando

Un incidente vial de relevancia se produjo hoy en el kilómetro 677 de RNº3 que terminó con un auto volcado sobre la banquina luego de que un perro se cruzara en la calzada y provocara la pérdida de control del rodado.

El conductor del automovil fue identificado como Matías Sergio Cala de 37 años de edad, que manifestó estar yendo hacia su trabajo cuando el perro se cruzó frente al Peugeot 208 que venía manejando, provocando una maniobra brusca que lo llevó a volcar sobre la banquina en sentido Punta Alta - Bahía Blanca.

Según indicaron fuentes policiales y de Defensa Civil, el conductor se encuentra en buen estado de salud, pese al incidente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Intervinieron personal del Comando de Patrullas, Ambulancia y Defensa Civil.