Los bancos esperan reactivar los créditos y bajar la morosidad para 2026

Los bancos en la Argentina apuestan a reactivar los créditos y bajar la morosidad en 2026, tras atravesar una compleja segunda mitad de año, en medio de la incertidumbre electoral y política que afectó a la economía y al sistema financiero.

En el marco de un panel dentro del Encuentro de Líderes, directivos de entidades bancarias y del mercado de capitales expusieron su visión de la actualidad del sector y las perspectivas de cara al próximo año.

Al analizar la performance del actual calendario, el Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, sostuvo que “el 2025 para los bancos hasta mediados de año fue razonable, seguía el boom de créditos y volaba la actividad, pero el tercer trimestre fue duro con una combinación de lo preelectoral con el apretón monetario y el aumento de la mora que hizo un combo complicado con pérdidas relevantes para los bancos en esa etapa”.

Asimismo, precisó que “el cuarto trimestre pinta que empieza a recuperarse por lo menos por dos de las tres cosas que afectaron en el tercer trimestre, porque los bonos se recuperaron, la tasa empezó a bajar. La mora va a llevar un tiempo más volver a niveles normales”.

En la misma línea, el CEO del Banco Supervielle, Gustavo Mariquez, expresó que “lamentablemente todo el periodo electoral hizo muy compleja la situación económica y macroeconómica”, señalando que “vivimos tres meses bastante complejos”.

En cuanto al escenario actual, manifestó que “ahora retomamos, el costo de fondos está bajando, pero nos quedó un tema de mora muy importante que estamos manejando para que vuelva el crédito”.

Por su parte, el presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, sostuvo que para las ALyCs (Agente de Liquidación y Compensación) “fue un año difícil en términos de rentabilidad” y aseguró que “el desarrollo del mercado de capitales viene costando”.

Al respecto, afirmó que es necesario “la estabilidad macro y la seguridad jurídica” y remarcó que “la gente no pone 200 mil millones de dólares que tiene ahorrado en el mercado porque tiene miedo de que le roben, que es lo que ha ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos 30 años”.

De cara al año que viene, el sector se mantiene expectante y optimista. En este sentido, el economista Gabriel Martino señaló que “el sistema financiero junto con el incipiente mercado de capitales va a ser el gran motorizador de la economía en 2026”.

Gismondi, por su parte, estimó que “creo que el 2026 puede arrancar con el crédito volviendo a crecer y con nuevos desafíos porque para eso tenemos que resolver algunas cuestiones vinculadas a la liquidez”, indicando que “capital para crecer hay suficiente pero liquidez para crecer empieza a no haber tanta”.

Manriquez, en tanto, aseguró que “vemos sectores muy pujantes como el Oil & Gas, el campo, la minería por lo que creemos que viene un 2026 interesante, políticamente estable, no vemos ningún escenario donde pueda impactar en la economía”.

En este contexto, señaló que “tenemos que desarrollar la curva de pesos para tener créditos en pesos a largo plazo, ya que actualmente no estamos dando y ahí es donde realmente la economía empieza a funcionar, donde las pymes no solamente descuentan cheques para el capital de trabajo sino toman préstamos para desarrollo y para mejorar su producción”.

Al mismo tiempo, Abuchdid expresó que “soy muy optimista para el año que viene” y estimó que “a medida que vayamos dando una señal donde se respeten los equilibrios fiscales, monetarios y se refuerce la seguridad jurídica sin duda el mercado de capitales va a ir creciendo”. (NA)