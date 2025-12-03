Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

“¡Tomá!”: el fuerte cruce entre los diputados Nicolás del Caño y Lilia Lemoine en medio de la jura

El legislador de izquierda tildó al Gobierno de “represor”, reclamó la salida de Trump de Venezuela y pidió por la libertad de Palestina.

Nicolás del Caño juró como diputado junto a su compañera Romina Del Plá y desató un escándalo en el Congreso: gritó “¡fuera Trump de Venezuela y América Latina", tildó al Gobierno de “represor” y pidió por la libertad de Palestina. Lilia Lemoine, rápidamente, comenzó a los gritos y todo terminó en una discusión.

El legislador del Frente de Izquierda, estuvo presente en el Congreso para asumir su banca y se tomó unos minutos para dar un discurso.

“Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor; por el colectivo de la Discapacidad y de Salud y su valiente lucha; por las niñas y niños masacrados en Gaza, y una Palestina libre; ¡fuera Trump de Venezuela y de América Latina!; por la clase obrera de Argentina y el mundo y por el socialismo, ¡si, juro!“, manifestó.

Sus palabras enseguida generaron una ola de repudio en el recinto y desde las bancas de diferentes bloques abuchearon, silbaron y hasta tuvo fuerte un cruce con Lemoine, que comenzó a gritarle. Antes de bajar del estrado, Del Caño le respondió: “¡Tomá!“.

Luego del juramento de Del Caño, fue el turno de Romina Del Plá, quien también dedicó unas palabras: “Por los derechos de los trabajadores; contra la reforma laboral; por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica; contra la reforma que pretende destruirla; por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios; por el derecho al pueblo palestino de existir, desde el río hasta el mar, porque ante esta barbarie los trabajadores tenemos que gobernar; por el socialismo en Argentina y en el mundo, ¡sí, juro!”.

Unos minutos más tarde, quien también tomó juramento fue Myriam Bregman: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras; por los 30 mil detenidos desaparecidos; contra el negacionismo, ¡ni un paso atrás!; por la lucha antiimperialista, ¡fuera yankees de Venezuela y América Latina!; por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, ¡sí, juro!“.

Sin embargo, el cruce no terminó allí y Bregman también criticó a Lemoine, quien no paraba de gritar: “Y que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene re cansados”, cerró. (TN)

