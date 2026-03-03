DNI y pasaporte: cuánto costarán los trámites tras la actualización del Renaper

El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses

El Ministerio del Interior difundió el nuevo esquema de aranceles de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente de la Secretaría de Interior, que impacta en la emisión del Documento Nacional de Identidad, pasaportes y otros trámites. La medida comenzará a regir el 6 de marzo de 2026 en todo el país.

La Resolución 19/2026 dejó sin efecto artículos de las Resoluciones 93/2025 y 231/2025, dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior, y actualizó las tasas que percibe el organismo por la expedición de documentos, certificados y demás servicios, en el marco de la Ley 17.671.

Según se informó oficialmente, el ajuste apunta a sostener la prestación eficiente de los servicios, en un contexto de mayor utilización de herramientas digitales y aumento en la demanda de validaciones de identidad.

Cuánto costará el DNI

Para ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones de los 5, 8 y 14 años tendrán un valor de $10.000.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También costarán $10.000 los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.

Las modalidades urgentes sumarán recargos:

• DNI exprés: adicional de $16.000 - total $26.000.

• DNI en 24 horas: adicional de $31.000 - total $41.000.

• DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 - total $57.000.

En el caso de extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000, ya sea para ciudadanos del MERCOSUR o de otros Estados, menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. Las rectificaciones y cambios de domicilio también costarán $20.000.

Servicios digitales y otros trámites

El nuevo cuadro incluye aranceles para servicios de validación digital de identidad. La verificación de vigencia del DNI, validación de datos y avisos de fallecimiento mediante tecnología API REST tendrá un esquema escalonado:

• $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales.

• $35 por transacción entre 40.000 y 2 millones.

• $20 por transacción para consumos superiores a 2 millones.

La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán $70 cada una. Para dependencias de la Administración Pública Nacional, los valores irán de $2 a $7 por transacción, según servicio y volumen.

Entre otros trámites, se fijaron montos de $8.000 y $9.000 para copias autenticadas y suministros de información especializada. El nuevo DNI por errores formales detectados después de 90 días de la entrega costará $10.000, mientras que la rectificación de datos sin emisión de nuevo ejemplar seguirá sin cargo.

Los peritajes sobre DNI tendrán valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple. La emisión de credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario tendrá un arancel de $30.000.

Pasaporte: los nuevos valores

• El pasaporte ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000.

Las opciones urgentes elevarán significativamente el monto final:

• Pasaporte exprés: adicional de $100.000 - total $200.000.

• Resolución inmediata: adicional de $230.000 - total $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, así como los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas, también tendrán un valor de $100.000.

No habrá costo para reposiciones por errores formales de emisión siempre que el reclamo se realice dentro de los 90 días corridos desde la entrega.

Quiénes quedan exentos

El esquema prevé exenciones para organismos públicos que requieran documentación en el ejercicio de sus funciones y para personas sin recursos económicos y sus hijos menores o personas a cargo con capacidades restringidas.

También estarán exentos quienes tramiten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación de género "X" y la correspondiente emisión de DNI, quienes soliciten certificado de pre-identificación por no contar con DNI ni acta de nacimiento y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía. (Ámbito)