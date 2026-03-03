El recorte llegó a la Cámara de Diputados: abren retiros voluntarios para los empleados

La Cámara de Diputados lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios para el personal legislativo en medio de la batería de reformas y del ajuste del gasto público que promueve la gestión de Javier Milei.

El ‘Régimen de Retiro Previo a la Jubilación’, instrumentado a través de la resolución 56/25, regirá por 90 días desde el 1 de enero 2026.

El plan abarca a “personal de Planta Permanente y de Planta Temporaria (afectado a estructuras orgánicas aprobadas con una antigüedad mayor a dos años), que hayan cumplido funciones hasta 60 meses; con 30 años de aportes”, y establece los “60 años o más” para los varones y “55 años o más” para las mujeres".

La oferta es la indemnización correspondiente al salario bruto más un “10 por ciento”, y el cupo limitado es de 300 vacantes.

Así lo estableció la Subdirección de Asuntos Previsionales que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos.

Este domingo, al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias, Milei había anunciado que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria, para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por la reducción de 5 puntos del déficit fiscal instrumentado en el inicio de su gobierno. (N/A)