Lali presentó su documental para Netflix: cuándo se estrena

Netflix realizó una proyección especial para presentar LALI: La que le gana al tiempo, la película documental hecha en Argentina que retrata a Lali en su regreso a la música, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.

La película documental hecha en Argentina estará disponible a partir de este jueves 4 de diciembre en el servicio, en todo el mundo.

“Siempre consideré que hacer cosas con amigos y con familia es lo mejor, siempre lo hice de esa manera, y esta película es exactamente eso: una película sobre los amigos, del apoyo de la familia, del amor por un oficio, de la frustración de una industria que a veces impone cosas, pero sobre todo habla del espíritu y de la intuición, y cómo eso siempre hace que las cosas salgan bien”, comentó Lali.

Fue un evento íntimo, entre familia y amigos que contó con la presencia de Lali, Lautaro Espósito, director del documental y Juana Blaya, productora. Asimismo, asistieron personalidades destacadas como Juliana Gattas, Nicki Nicole, Luck Ra, La Joaqui, Mateo Sujatovich, Taichu, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Mery Del Cerro, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro y Justina Bustos, entre otros.

Este documental acompaña a Lali en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy. (NA)