Un motociclista sufrió heridas en un choque contra una camioneta

Un motociclista sufrió golpes esta mañana cuando el rodado en el que circulaba chocó contra una camioneta en Río Negro y Chile, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el siniestro se produjo alrededor de las 8, cuando la Ford Ecosport, al mando de Raúl Ibáñez (37), colisionó con una moto Honda 150cc., guiada por Lautaro Martínez (32).

Producto del impacto el conductor del rodado menor padeció traumatismos y fue asistido inicialmente por un médico del servicio de emergencias Siempre. Posteriormente fue derivado a un hospital preventivamente.

En el sitio trabajó personal policial del Comando de Patrulla e inspectores de Tránsito de la comuna.

A principios de julio pasado una mujer sufrió lesiones en la misma intersección, cuando cruzaba la calle y fue embestida por dos rodados.