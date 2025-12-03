Detuvieron a dos hombres y secuestraron 13 plantas de marihuana

Las plantas de marihuana secuestradas en el patio de la vivienda

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo a dos personas que tenían pedido de captura en la madrugada de este miércoles en el barrio 5 de Abril luego de una persecución que terminó con un segundo implicado por tenencia de plantas de marihuana.

La fuerzas policiales arribaron a Darregueira al 3400 luego de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, un hombre intentó evadir a los uniformados en la intersección de Avenente y Pesquero Nerwal, ingresando en un domicilio ubicado en Darregueira al 3600 en donde había una extensa plantación de marihuana.

Se detuvo al sospechoso, identificado como José Yonatan Figuero Solano de 34 años de edad, quien tenía pedido de captura y al propietario de la vivienda, Eduardo Ezequiel González de 37 años, también con antecedentes y pedido de detención por hechos ocurridos en La Pampa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el domicilio había unas 13 plantas de marihuana que equivalen a unos 18.885 kg de la misma. Por este motivo interviene la UFIJ Nº 19 pidiendo el secuestro de las mismas y su traslado a las dependencias de la comisaría Primera.