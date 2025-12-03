Se registró un sismo de magnitud cinco en Mendoza, cerca del límite con San Juan
No se reportaron daños ni víctimas. Es una zona donde habitualmente se registran este tipo de episodios.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) alertó esta noche sobre un fuerte temblor, que tuvo como epicentro los alrededores de la ciudad de Mendoza, cerca del límite con San Juan, y con una magnitud de cinco grados en la escala de Richter.
El movimiento, fuerte y prolongado, se produjo cerca de las 20.30 de este martes y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
La zona del Gran Mendoza, que abarca Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, fue la más afectada, aunque por el momento no se reportaron daños ni víctimas.
Las autoridades del organismo confirmaron que el temblor se sintió 61 kilómetros al norte de Mendoza y 95 kilómetros al sur de San Juan, una zona donde habitualmente se registran este tipo de episodios, al igual que en otras provincias cercanas como San Luis, Córdoba, La Rioja y Salta, entre otras. (NA)