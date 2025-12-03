Mundial de rugby Australia 2027: Los Pumas ya tienen su grupo

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027 en el que los Pumas quedaron como cabeza de serie del grupo C junto a España, Fiji y Canadá y evitó a Escocia y Australia, los más "temidos" en la presentación realizada en Sídney.

El próximo evento ecuménico será la primera edición con 24 equipos y tendrá como cabezas de serie a Australia en el grupo A, Sudáfrica en el B, Argentina en el C, Irlanda en el D, Francia en el E e Inglaterra en el F.

Los Pumas se vieron "beneficiados" evitando a los temidos locales y a Escocia, a priori los equipos más duros fuera de los cabeza de serie. El equipo de Contepomi puede ver esto como una señal positiva de cara a una fase grupos relativamente accesible de cara a avanzar a la fase eliminatoria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El duelo de la primera ronda será el clásico de Oceanía entre Wallabies y All Blacks, ambos integrantes del grupo A, mientras que destaca también el enfrentamiento entre Irlanda y Escocia.

Los demás participantes sudamericanos tuvieron suerte dispar, ya que los Cóndores de Chile tendrán que verse las caras con los anfitriones en el grupo A , junto al debutante Hong Kong y los All Blacks, mientras que Los Teros, uruguayos se enfrentarán a Irlanda, Escocia y Portugal en el grupo D.

Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros, y los ganadores de las zonas E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de la D y la B, respectivamente. Finalmente, los segundos clasificados de los Grupos A y C tendrán como rivales a los segundos del E y F. Si bien el nuevo formato aumenta el número total de partidos del Mundial de 48 a 52, no representa una mayor carga física para los que lleguen a la final, ya que el seleccionado que se consagre campeón disputará siete encuentros como de costumbre, la misma cantidad que jugó Sudáfrica en su camino al título en Francia 2023.

Así quedaron los grupos del Mundial Australia 2027