Pisani debuta en Atenas, donde día a día se sorprende de todo: "Es una oportunidad única"

"Estoy disfrutándolo mucho y viviendo los últimos ocho o nueve días más intensos de mi carrera como entrenador", contó José Luis Pisani, desde Córdoba, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El DT bahiense hizo alusión a su llegada al histórico Atenas, al que hoy dirigirá por primera vez, cuando reciba a Independiente de Oliva, por la Liga Nacional.

"Tomé la decisión desde mi llegada que no separen a Mario (Milanesio) del cuerpo técnico y que permanezca en función de asesor o asistente. Me parece que él es el pulmón del club y no quería sacarlo", comentó.

"Le contaba -agregó- que me crié mirando Liga Nacional y que lloré el día que no pude ir a ver a Pacífico en Tres Arroyos, cuando él jugaba en Atenas. Yo hinchaba por Pacífico. Por eso, el significado contemporáneo que tiene Atenas para mí. Y, también, hay una realidad, que cuando entrás a la cancha hay nueve estrellas".

Sin dudas, se trata de todo un desafío como entrenador.

"Hoy me toca sentarme con Germán Baralle, el presidente y Felo Lábaque, con 81 años, y decirles 'el camino de Atenas hoy tiene que ser este'", entendió.

Serán dos bahienses en el cuerpo técnico.

"Fue una buena decisión traer conmigo a Lichi De Tomasi, un grandísimo profesional y entrenador de categoría", destacó.

Jose sigue sorprendiéndose cada día con la historia viva de Atenas.

"Cuando me senté por primera vez a charlar subí al segundo piso y nunca había visto tantas copas juntas en mi vida", contó, aún sorprendido.

También dimensionó el lugar que ocuparía, advirtiendo la emoción hasta las lágrimas de Juani, su hermano mayor, y algo que también manifestaron unos amigos cuando recibieron la noticia de su designación.

"Habla de lo que significa este lugar, y más a los contemporáneos con el inicio de la Liga", admitió.

En la actual temporada, Atenas suma cuatro victorias y nueve derrotas.

"Me encontré con un equipo golpeado en lo anímico, con muchos problemas de lesiones, con la baja de un extranjero, pero con un equipo deseoso de un cambio", señaló, reconociendo que solamente tenía una experiencia, en Chile, de llegar a un equipo que venía compitiendo.

La llegada de Pisani a Atenas puede marcar un antes y un después en su carrera, como cuando asumió en el entonces Bahía Estudiantes.

"Cuando fue lo de Bahía, el equipo había salido sexto después de perder con Peñarol en quinto partido, era una Liga exitosa, jugamos el Súper 4 a mitad de temporada y tomé la decisión de irme a Olavarría, para dirigir a Estudiantes en la Liga Federal. Y, como en otros momentos de mi carrera, era estar en un lugar que me atraía", recordó.

"Sentí que eran lugares que me iban a potenciar o vivir una situación deportiva diferente. Cuando surgió lo de Atenas tenía todo definido para dirigir en Venezuela, pero esto era superador y mi sentimiento fue que, literalmente, podía cambiar mi carrera profesional. Es una oportunidad única la que tengo", aseguró.

Jose, después de unos días, ayer se tomó su tiempo para "contemplar lo que estaba mirando".

"Fui a la práctica muy temprano y me tomé un segundo para dimensionar las pinturas que hay en el club. Y pensaba, mañana (por hoy) cumplo un sueño", admitió, refiriéndose al debut.

Al margen de su ilusión y optimismo, es consciente del duro desafío que le espera.

"Hoy estamos cerca de la zona roja en la tabla y para este club no deja de ser un fantasma grande como la provincia", reconoció.

En su corta convivencia en el mundo Atenas, hablando con Mario Milanesio surgieron aquellas historias de Liga con Pacífico, entre Marcelo, su hermano, y Marcelo Richotti. Próximamente, Jose, asado de por medio, al cual ya fue invitado, las compartirá personalmente junto al propio Marcelo Milanesio.

Mientras tanto, hoy empieza el desafío deportivo.

Mirá el video completo: