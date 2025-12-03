Femenino: el seleccionado de la Liga del Sur vuelve a casa por una nueva victoria

El seleccionado femenino de la Liga del Sur se presenta esta tarde en la continuidad del Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

Tras dos victorias en fila, el combinado de nuestro medio recibe esta tarde a su par de la Liga de Tres Arroyos.

El partido se jugará desde las 17 en cancha de San Francisco, con entradas a un valor de $6.000.

Por la misma fecha, esta tarde, desde las 18, cruzarán los otros dos equipos del Zona 1: Laprida recibirá a Olavarría.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Liga del Sur lidera el grupo con 6 puntos, luego de dos contundentes triunfos.

En el debut, como local, superó a Olavarría (5 a 1) y luego, en su primera salida, venció a Laprida (4 a 1).

Tres Arroyos, en tanto, está último en la tabla, aún sin unidades.

*El plantel

Para este encuentro, el entrenador Walter Lofrano citó a las siguientes jugadoras: Oriana Avendaño, Morena Bieteleztn, Antonella Sanhueza, Yanina Suárez, Daiana Uzindinger, Selva Sánchez, Stefania Sueyro, Pilar Vidal Gatti, Victoria Nervi, Sofía Matos, Olivia Mina de Luca, Agustina Collino, Alfonsina Royo,. Antonella De Vega, Ariana Adassus, Martina Moleker, Paz Cutrín y Daniela Lara.

*La tabla

1) Liga del Sur, 6 puntos.

2) Laprida, 3.

3) Olavarría, 3.

4) Tres Arroyos, 0.