Sin respaldo para asumir en el Senado, la libertaria Villaverde retiró su renuncia como diputada

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien no pudo jurar el viernes pasado como senadora por impugnaciones a su pliego a raíz de consideraciones éticas vinculadas a causas judiciales por narcotráfico, retiró este martes la renuncia que había formalizado a su actual banca, lo que abre la posibilidad de que continúe en su actual cargo en la Cámara baja hasta concluir el mandato en 2027.

En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la legisladora libertaria señaló que “por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar a ese país un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el exintendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico. (NA)