La Libertad Avanza suma votos en el Senado para aprobar el diploma de Lorena Villaverde

A dos días de la sesión preparatoria del Senado, el oficialismo se acercaba a conseguir la mayoría para que la legisladora electa Lorena Villaverde pueda asumir su banca, luego de la impugnación presentada por el peronismo, según informaron fuentes legislativas.

La Libertad Avanza (LLA) tiene garantizados 19 votos, 4 del PRO, entre 6 y 8 provinciales, cinco radicales con lo cual ya tienen al menos 34 votos.

La jura de Villaverde se decidirá en una sesión preparatoria que contará con la participación de los legisladores que tienen mandato y los 24 electos en los comicios del 26 de octubre.

Los pliegos de los senadores electos se convalidan con mayoría simple, según fuentes parlamentarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El debate fue planteado por algunos senadores, como el catamarqueño Guillermo Andrada, quien señaló que, si se rechaza el pliego, se debe hacer con los dos tercios de los votos, ya que la legisladora tiene fueros desde el mismo momento en que fue electa senadora..

Como siempre sucede en estos casos, existen siempre diferentes interpretaciones ya que la mayoría del peronismo mantiene su posición de que debe ser con mayoría simple.

LLA se reunirá este jueves a las 16 para diagramar la estrategia que planteará el oficialismo en la sesión convocada para el viernes a las 11.

La reunión será encabezada por la ministra y futura jefa de esa bancada, Patricia Bullrich, quien defendió este miércoles a la legisladora rionegrina al sostener que “no tiene ninguna condena” para asumir su banca.

Por su parte, los bloques peronistas mantuvieron este jueves una reunión para afinar su estrategia de cara a la sesión del viernes, donde buscarán impedir la jura de Villaverde, con el argumento de las causas que tuvo en los Estados Unidos, y por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

El peronismo tendría garantizados 26 votos, ya que el santiagueño Gerardo Zamora aún no definió si acompañará la posición de su bancada o se abstendrá, y solo acompaña la impugnación la legisladora cordobesa de Unidad Federal, Alejandra Vigo, debido a que su compañero de bloque Carlos “Camau” Espindola decidió abstenerse.

La bancada radical se reunirá este jueves y podría dar “libertad de acción” debido a que hay dos posturas diferentes en el seno del centenario partido.

Los radicales que están dispuestos a convalidar la jura de Villaverde son los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Súarez, el correntino Eduardo Vischi, la chaqueña Silvana Scheneider, y la santafesina Carolina Losada. (NA)

En tanto, los legisladores de la UCR, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Mercedes Valenzuela, Eduardo Galaretto, Flavio Fama, aún no definieron que posición asumirán de cara a la sesión.

El oficialismo también está seguro de que tendrán los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royon; la tucumana Beatriz Avila y la chubutense Edith Terenci. (NA)