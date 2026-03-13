Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

El país.

ANSES: todos los pagos confirmados de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo

La ANSES informó los pagos correspondiente a la tercera semana de marzo, con los bonos correspondientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la semana que inicia el lunes 16 de marzo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Todos los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Semana siguiente:

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
Semana siguiente: 

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Semana siguiente:

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo 
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

La ciudad.
Fútbol.
Economía y finanzas.
Básquetbol.

