ANSES: todos los pagos confirmados de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo
La ANSES informó los pagos correspondiente a la tercera semana de marzo, con los bonos correspondientes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con los pagos en la semana que va del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con el pago de los bonos a quienes le corresponden.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la semana que inicia el lunes 16 de marzo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Todos los pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Semana siguiente:
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
Semana siguiente:
DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Semana siguiente:
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo