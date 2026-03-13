Fórmula 1: Colapinto no tuvo ritmo en la clasificación y largará 16° en la sprint del GP de China

Comenzaron las actividades del Gran Premio de China, la segunda carrera del calendario de la Fórmula 1 cuya carrera principal se largará este domingo a las 4 (hora de nuestro país).

Franco Colapinto (Alpine) llegó hasta la Q2 en la clasificación para la carrera sprint (segunda tanda clasificatoria de las tres previstas). El bonaerense finalizó 16º, lejos de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien ingresó entre los diez primeros pilotos e iniciará desde el 7º puesto en la carrera sprint que se largará esta medianoche.

La diferencia entre ambos de la escudería francesa fue de casi un segundo (0.922).

En el primer parcial, el argentino superó a los autos de Cadillac, Aston Martin y Williams.

La pole position la consiguió el británico George Russell (Mercedes), escoltado por su compañero Kimi Antonelli y Lando Norris (McLaren).

Colapinto, además, tuvo un inconveniente técnico en el ingreso a boxes: el monoplazas se detuvo, los mecánicos salieron en su ayuda pero a poco de llegar el auto arrancó y "Colapa" pudo ingresar al box.

La carrera sprint será transmitida este sábado a las cero horas en directo por la plataforma Disney+ y Fox Sports.

Los horarios del GP de China

Sábado:

Sprint a las 0:00

Clasificación a las 4:00

Domingo:

Carrera a las 4:00