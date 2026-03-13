El Gobierno oficializó un nuevo programa de control para eventos deportivos

El Ministerio de Seguridad Nacional implementó el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED). La iniciativa fue publicada en el Boletin Oficial de hoy.

La medida tiene como eje principal evitar hechos de violencia y delitos antes de que las parcialidades lleguen a en eventos deportivos. Además, autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar controles preventivos y retenes estratégicos en las trazas nacionales y accesos clave a los estadios.

Según los fundamentos expuestos en el Boletín Oficial, los operativos previos de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos arrojaron resultados alarmantes: se detectó de forma recurrente el transporte de armamento (tanto de fuego como blanco), además de narcóticos y personas bajo los efectos del alcohol.

Para el Ejecutivo, estos hallazgos constituyen una amenaza directa a la integridad de los espectadores y al normal desarrollo de los espectáculos. En respuesta, se formalizó la puesta en marcha del PROFERED, que operará dentro de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales.

Este esquema de seguridad quedará bajo la órbita directa de la Secretaría de Seguridad Nacional. (NA).