Pampas, con los bahienses, ante un duelo clave por la punta en Tucumán

Con dos partidos se pondrá en marcha este viernes la fecha 4 del Súper Rugby Américas, campeonato continental de franquicias profesionales.

Pampas (Buenos Aires), escolta del torneo y con dos jugadores bahienses en el plantel, visitará al puntero Tarucas (Tucumán) a las 21.

El partido se llevará a cabo en la cancha de Tucumán Lawn Tennis y será arbitrado por Pablo Deluca (UAR). Televisará ESPN 3 y por Disney+.

El elenco bonaerense tendrá hoy en el banco de suplentes a los bahienses Francisco Lusarreta (hooker) y Nahuel Zunini (pilar).

Los titulares de Pampas para hoy serán 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Juan Pedro Bernasconi; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Bautista Farisé; 11. Santiago Cordero, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Estanislao Renthel. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Suplentes: 16. Francisco Lusarreta, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Marcelo Toledo, 20. Lucas Moresco, 21. Alejo Lavayén, 22. Felipe Ledesma y 23. Jerónimo Ulloa

Los locales van con 1. Benjamín Garrido, 2. Juan M. Vivas, 3. Rodrigo Navarro; 4. Ignacio Marquieguez y 5. Luciano Asevedo; 6. Facundo Cardozo Tomás Dande, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco; 9. Estanislao Pregot y 10. Ignacio Cerruti; 11. Tomás Elizalde, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini; 15. Nicolás Macome. Entrenador, Álvaro Galindo.

Suplentes: 16. Raúl Guraiib, 17. Mariano Muntaner, 18. Francisco Moreno, 19. Joaquín Aguilar, 20. Tomás Dande, 21. Matías Sauze, 22. Máximo Ledesma, 23. Pedro Coll.

Otros partidos

Este viernes también jugarán Peñarol-Cobras Brasil en el Estadio Charrúa las 19 (dirige Tomás Ninci).

Mañana completarán la programación Yacaré XV-Capibaras en el estadio Héroes de Curupaytí, desde las 18.30 y Dogos XV-Selknam (Chile) a las 20.30 (dirige Francisco González).