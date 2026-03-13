Lali Espósito ironizó sobre la frase de Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"

Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política después de publicar un mensaje irónico que muchos interpretaron como una respuesta a Manuel Adorni, en medio de la polémica por el viaje que el funcionario realizó junto a su esposa en el avión presidencial para participar de la Argentina Week en Nueva York.

La reacción de la artista apareció después de que Adorni intentara explicar públicamente por qué su pareja lo acompañó en esa gira oficial.

En una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe", una frase que rápidamente se viralizó y generó críticas.

En ese contexto, Lali primero publicó en su cuenta de X un emoji de payaso, en referencia a su canción dedicada a los politicos actuales.

Finalmente, cuando un usuario subió un video con un guiño hacia ella, la cantante redobló la ironía y escribió: "Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!". (NA)