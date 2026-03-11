Denunciaron penalmente a Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

La causa, iniciada ante la Cámara Federal, recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 3

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente tras el viaje de su esposa como parte de la comitiva oficial a Nueva York.

La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón bajo el cargo de presunta malversación de fondos públicos, fundamentada en el uso de recursos estatales para el traslado de particulares sin funciones oficiales.

La causa, iniciada ante la Cámara Federal, recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. Al respecto, Dalbón fue tajante: "Si se desloma o no no es una excusa válida. La función pública es una elección, no una obligación; si necesita apoyo, que vaya a terapia".

Fundamentos de la denuncia

Según el escrito, Adorni habría utilizado el avión presidencial para trasladar a su cónyuge en un viaje oficial a Estados Unidos.

El propio funcionario admitió en declaraciones públicas que la presencia de su esposa no respondió a una agenda institucional, sino a motivos personales.

El letrado denunciante sostiene que este hecho podría encuadrar en el artículo 260 del Código Penal, el cual sanciona la utilización indebida de bienes del Estado.

"Los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública. Su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”, concluyó. (Ámbito)