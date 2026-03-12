El mensaje de apoyo de Milei a Adorni: “Muchas cosas que se dicen no tienen el mínimo sentido”

En medio de los fuertes cuestionamientos a Manuel Adorni por haber sumado a su esposa a una gira oficial, Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...ÁNIMO @madorni!!! VLLA, TMAP”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la misma línea se había expresado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Adorni quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti viajó con él en el avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, fue la justificación que dio el jefe de Gabinete al ser consultado por lo sucedido.

El primero en poner el foco fue el diputado del Partido Socialista (PS) Esteban Paulón que elevó un pedido para saber si Angeletti “voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”. (con información de TN y NA)