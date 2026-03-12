Fuerte respaldo de Karina Milei a Adorni en medio de la polémica de los viajes: “Siempre con vos”

En medio de la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni como parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei en su gira a Estados Unidos, Karina Milei defendió al jefe de Gabinete. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

Adorni quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti viajó con él en el avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, fue la justificación que dio el jefe de Gabinete al ser consultado por lo sucedido.

El primero en poner el foco fue el diputado del Partido Socialista (PS) Esteban Paulón que elevó un pedido para saber si Angeletti “voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”.

La explicación de Adorni y el pedido de interpelación

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, dijo Adorni.

Tras lo sucedido, el bloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez, presentó este jueves un pedido de interpelación e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el funcionario.

“Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, dijo Adorni. (con información de TN)