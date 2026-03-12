Nueva denuncia penal contra Manuel Adorni: investigan enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó una nueva denuncia penal, esta vez por supuesto enriquecimiento para que se investigue el viaje que efectuó el feriado de carnaval junto a su familia en un vuelo privado a Punta del Este.

Los detalles de ese viaje a Uruguay salieron a la luz tras la polémica que originó la invitación a la esposa de Adorni a compartir el avión presidencial que llevó a la comitiva argentina a Nueva York.

Los documentos del viaje a Punta del Este que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

La nueva denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por la diputada Marcela Pagano ya que el costo del viaje, no se correspondería con los ingresos de Adorni, según aseguró la denunciante.

El jefe de Gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato. Alegó que eran "cuestiones privadas". Solo dijo que había parado en "la casa de un amigo". "Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta", afirmó Adorni.

En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario.

Este miércoles por la noche, Grandio dijo en el programa Duro de Domar que fue Adorni quien pagó el viaje e invitó al periodista, que vive en Uruguay.

Marcela Pagano en su cuenta de X confirmó la presentación de la nueva denuncia: "Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. 'Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga', era así el slogan verdad?".

Vale recordar que el miércoles se presentaron dos denuncias penales por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York con la comitiva oficial. (Ámbito)