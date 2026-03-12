Tras la renuncia de Vítolo, el Gobierno designó al nuevo titular de la IGJ

El Gobierno designó a Alejandro Horacio Ramírez para estar a cargo de la Inspección General de Justicia tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo, según se informó este jueves a través del Boletín Oficial.

Según el informe, se le aceptó la renuncia a Vítolo, agradeciéndole “los servicios prestados” en el desempeño del cargo en la citada entidad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

En tanto, en el escrito se oficializó luego la designación de Alejandro Horacio Ramírez en el cargo de Inspector General de Justicia en una medida firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

Vítolo, presentó su renuncia el pasado viernes tras el pedido de Mahiques, quien había asumido el jueves como nuevo ministro de Justicia y le pidió la dimisión tanto a Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari. (NA)