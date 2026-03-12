Bahía Blanca | Jueves, 12 de marzo

17.3°

Bahía Blanca | Jueves, 12 de marzo

17.3°

Bahía Blanca | Jueves, 12 de marzo

17.3°
El país.

Villarruel propuso que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez

La vicepresidenta remarcó, además, que la decisión final depende de cada legislador. “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo

Victoria Villarroel (N/A)

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villarruel aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores ni en la cantidad de asesores que posee cada senador. En ese contexto, planteó que la eventual suba salarial podría destinarse a fines solidarios.

Noticias Relacionadas

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”, expresó la titular del Senado.

La vicepresidenta remarcó además que la decisión final depende de cada legislador. “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo.

El planteo se dio en medio de la discusión pública por los ingresos de los miembros del Senado y el impacto de las actualizaciones salariales vinculadas a acuerdos paritarios del personal legislativo. (N/A)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE