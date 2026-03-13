Premundial: histórico triunfo de Argentina ante Turquía por 59-55

En una noche histórica para el básquet argentino, la Selección femenina consiguió un importante triunfo ante Turquía por 59 a 55, por la segunda fecha del clasificatorio al Mundial de Alemania 2026.

Luego del día de descanso previsto para hoy, el plantel retomará con su agenda deportiva este sábado, cuando enfrente a Canadá 11.30.

El inicio del partido mostró un desarrollo equilibrado, con una correcta ocupación de los espacios para generar opciones en ofensiva. Las dueñas de casa comenzaron con dificultades desde el perímetro (0/6), aunque esa estadística se modificó para el siguiente tramo del juego. A través del tiro exterior llegó el 66% de sus puntos (12 de 18), lo que les permitió tomar una leve ventaja en el marcador (24-30).

Por su parte, las albicelestes apostaron por un ritmo ofensivo dinámico para sorprender a la defensa turca, intentando atacar en transición y aprovechar cada oportunidad de contraataque. En ese contexto también fue clave el trabajo en los rebotes, con una interesante presencia física que permitió capturar 9 ofensivos y 26 en total, un aspecto que sostuvo al equipo en partido durante varios pasajes de esa primera mitad.



En el complemento, Turquía sostuvo la iniciativa y continuó liderando el partido. Lejos de descontrolarse, el conjunto nacional reaccionó con carácter y comenzó a achicar paulatinamente la brecha. A diez segundos del cierre, Julieta Mungo convirtió desde la línea de libre y le dió al equipo su primera ventaja en la noche, para el descontrol de todo el banco de suplentes.

La gran figura fue Melisa Gretter con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, acompañada en ataque por Agostina Burani con 12 unidades más.

Tras el duelo de mañana ante Canadá, el equipo dirigido por Gregorio Martínez enfrentará a Hungría el domingo 8.30. El lunes habrá descanso y el martes será ante Japón a las 8.30.

Todos los partidos del certamen se pueden ver en vivo por Courtside 1891. (Fuente: CAB).