Nueva lesión para Nicolás Laprovíttola: tres meses de inactividad

A los 36 años el base Nicolás Laprovíttola, jugador de Barcelona y del seleccionado argentino de básquetbol, sufrió una dura lesión que lo mantendrá marginado de la actividad por algunos meses.

Durante un entrenamiento con el Barcelona, "Lapro" sufrió una ruptura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho, según informó el club en un comunicado oficial.

El jugador seguirá un tratamiento conservador y el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente tres meses de acuerdo con el parte médico.

Recordamos que en octubre de 2024 el bonaerense se perdió prácticamente toda la temporada 2024-25 por una rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha.

Además, en lo que va de la 2025-26 y a fines de noviembre pasado, sufrió una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha tan sólo un par de semanas después de haber regresado tras la operación de la lesión previa.

Laprovíttola había disputado 13 partidos con promedios de 11,3 puntos y 3,8 asistencias. En la Euroliga registra 8,0 puntos y 3,8 pases gol por partido. Su baja impacta directamente en un Barcelona que atraviesa un momento delicado en la competición europea, en la que marcha 8º y pelea por mantenerse en zona de clasificación al play-in.

Sin Laprovittola, una de sus piezas clave en la conducción, el conjunto catalán deberá afrontar el tramo decisivo de la temporada con una rotación reducida. En cuanto a la Selección, Pablo Prigioni podría tenerlo listo para la Ventana de julio si se recupera positivamente en los plazos dados.