Una discusión por un alquiler terminó con una mujer detenida

La Policía de PUnta Alta aprehendió ayer a una mujer acusada lesiones y amenazas durante una discusión entre vecinos.

Ocurrió alrededor de las 20:30, en una casa de Colón al 800.

Según indicaron desde la Comisaría local, Claudia Agüero (46) golpeó a otra mujer de 47 años provocándole lesiones en la mano derecha y amenazó de muerte a un hombre de 76.

Explicaron que fue durante una discusión debido a un reclamo por el alquiler de una vivienda.

La aprehendida fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía N° 15.