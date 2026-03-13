Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

19.1°

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

19.1°

Bahía Blanca | Viernes, 13 de marzo

19.1°
Punta Alta.

Una discusión por un alquiler terminó con una mujer detenida

Fue en Colón al 800.

La Policía de PUnta Alta aprehendió ayer a una mujer acusada lesiones y amenazas durante una discusión entre vecinos.

Ocurrió alrededor de las 20:30, en una casa de Colón al 800.

Según indicaron desde la Comisaría local, Claudia Agüero (46) golpeó a otra mujer de 47 años provocándole lesiones en la mano derecha y amenazó de muerte a un hombre de 76.

Explicaron que fue durante una discusión debido a un reclamo por el alquiler de una vivienda.

La aprehendida fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía N° 15.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE