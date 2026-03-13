Se agotaron las dosis de la vacuna antigripal por la alta demanda

Las dosis disponibles de la vacuna antigripal se agotaron momentáneamente en los centros de salud del distrito, informó hoy la Secretaría de Salud de Coronel Rosales. Aseguraron que es por la fuerte demanda registrada en los últimos días.

Agregaron que durante la primera etapa de la campaña, numerosos vecinos se acercaron tanto al hospital como a los Centros de Atención Primaria de la Salud para aplicarse la vacuna, en el marco de las acciones de prevención frente al virus de la gripe.

Indicaron que entre el 19 y el 20 de marzo se espera la llegada de una nueva partida de dosis. Una vez recibida, la campaña continuará en los distintos centros de salud del distrito.

Recordaron que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir complicaciones asociadas a la gripe, especialmente en los grupos de riesgo. En ese sentido, destacaron también el compromiso de la comunidad que respondió a la convocatoria de la campaña.