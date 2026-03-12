Otro viaje para Milei: participará en España de un foro económico

El presidente Javier Milei vuelve a viajar al exterior pocas horas después de haber regresado de Estados Unidos. El mandatario partía en la noche de este jueves rumbo a Madrid, donde participará de un foro económico que reunirá a empresarios, economistas y dirigentes políticos liberales.

Tras su paso por Miami, Nueva York y Chile, Milei viajará a España para asistir al Madrid Economic Forum 2026, un foro que tendrá lugar este sábado en el Palacio Vistalegre. Según la organización, Milei será el encargado de cerrar el encuentro.

Respecto del discurso del Presidente, se espera que detalle los resultados de su programa económico en la Argentina. La actividad reunirá a especialistas del ámbito académico, empresarios y dirigentes políticos vinculados a las ideas del libre mercado.

La llegada del mandatario argentino a la capital española está prevista para el viernes al mediodía (hora argentina). Al día siguiente mantendrá una serie de reuniones antes de su exposición en el foro económico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los encuentros confirmados figura una reunión con el líder del partido Santiago Abascal, dirigente de Vox, con quien Milei mantiene afinidad ideológica.

También tiene previsto reunirse con el economista español Jesús Huerta de Soto, referente del pensamiento liberal y uno de los académicos citados por el Presidente en varias oportunidades.

El Presidente participó esta semana de la asunción de su par de Chile, José Antonio Kast

La disertación central de Milei en el foro está programada para la tarde del sábado. Tras su exposición, el mandatario recibirá un reconocimiento en homenaje al economista Ludwig von Mises, una de las figuras históricas de la escuela austríaca de economía.

Este será el cuarto viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. La última vez que estuvo en Madrid fue en mayo del año pasado, cuando participó de un encuentro político organizado por Vox. (TN)