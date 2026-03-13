Se vienen unas semifinales soñadas en el Masters 1000 de Indian Wells

Las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells se pondrán en marcha este sábado, en la que será una jornada soñada en el “Paraíso del tenis”, en California.

Los grandes candidatos a avanzar a la final son el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°), quienes tienen un dominio absoluto en el circuito desde el 2024, quedándose con prácticamente todos los torneos importantes.

Sin embargo, el alemán Alexander Zverev (4°) y el ruso Daniil Medvedev (11°) llegan en gran nivel y quieren dar la sorpresa.

En uno de los enfrentamientos, Alcaraz, que tuvo un impresionante arranque de temporada, se enfrentará con Medvedev.

Alcaraz está invicto en lo que va de este 2026, gracias a los títulos en el Abierto de Australia que le permitió convertirse en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slams y en el ATP 500 de Doha.

Medvedev, por su parte, lleva un par de años en un muy flojo nivel, aunque está de racha tras conquistar el ATP 500 de Dubai.

El historial marca un claro dominio por parte de Alcaraz, que domina 6-2 y además se quedó con la victoria en los últimos cuatro enfrentamientos.

En el otro partido, Sinner intentará extender su racha de victorias ante Zverev, a quien derrotó las últimas cinco veces que se cruzaron.

Por ahora, Sinner está teniendo un 2026 para nada destacable, donde alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia para luego caer en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai.

Zverev, por su parte, también hizo semis en Australia, aunque después se despidió en los octavos de final del ATP 500 de Acapulco.