“Al final no era tan mala”: el posteo de Marcelo Moretti contra la dirigencia de San Lorenzo

Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, reapareció en sus redes sociales para sacar pecho por su gestión: “Al final no era tan mala”.

“Me criticaban y armaban marchas en mi contra por Atomik, Pago Tic, la concesión de la sede de Avenida La Plata, la gastronomía, el DT, el elevado presupuesto de fútbol profesional", comenzó el posteo de Moretti, quien tuvo que dejar el cargo tras la acefalía producida en su Comisión Directa luego de verse envuelto en un escándalo al ser grabado por una cámara oculta mientras recibía coimas.

En este sentido, el ex dirigente del Ciclón que salió corriendo escoltado por la Policía para meterse en un patrullero en una de las últimas ocasiones que visitó la sede del club, hizo el siguiente recuento:

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+ Atomik: continúa en el club y le pidieron y les otorgaron adelantos de regalías.

+ Pago tic: continúa en el club, le pidieron un préstamo, se lo dieron y les renovaron el contrato.

+ Presupuesto de fútbol: lo aumentaron en 400 millones de pesos mensuales (pasó de 700 millones a 1.100 millones) y los resultados no son mejores ni tenemos más patrimonio en derechos económicos de jugadores.

+ Concesión del gimnasia y pileta sede Avenida La Plata: continúa y le renovaron el contrrato.

+ Concesión gastronómica: le rescindieron de forma unilateral. Pusieron una empresa amiga pagando menos canon locativo. La empresa rescindida les metió a los actuales dirigentes y al club una denuncia penal y un reclamo millonario por daños y perjuicios.

Finalmente, Moretti concluyó su posteo de forma irónica: “Disfruten de la gestión”. (NA)