El peso argentino, entre las monedas que más se devaluaron frente al dólar en 2025

El peso argentino perdió 28,90% de su valor medido en dólares hasta finales de noviembre y se ubicó por encima de la lira turca, cuya devaluación llegó al 16,67%.

Los números surgen de un ranking elaborado por Bloomberg que compara el desempeño de monedas emergentes frente al dólar.

En 2024, el escenario era totalmente diferente: la revalorización del peso argentino contra la divisa fue del 40,1%. Durante el año pasado, el fortalecimiento de la moneda local se dio frente a un esquema cambiario, basado en el cepo y un ritmo de devaluación mensual del 2%, muy por debajo de la inflación.

Este año, la situación se revirtió en la Argentina. Hay varios puntos claves para analizar por qué el peso argentino se depreció contra el dólar. Entre ellos, el final del esquema de dólar fijo con microdevaluaciones (el llamado “crawling peg”) y la incertidumbre electoral.

“Veníamos con un tipo de cambio real bajo, que había sido el ancla de la desinflación durante 2024. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI (en abril) se abandonó la política de crawling peg y se le dio más espacio al dólar para que se mueva. Desde ese momento subió aproximadamente un 30%“, señaló el economista de Econoviews, Alejandro Giacoia.

El analista hace referencia a la puesta en marcha del esquema de bandas cambiarias, que según el ministro de Economía, Luis Caputo permite que “el dólar flote sin sobresaltos”. Hoy, el rango de fluctuación está entre $926,46 y $1509,98, ya que se ajustan 1% mensual desde los valores originales ($1.000 y $1.400).

Hasta diciembre 2027

En declaraciones publicadas por el diario Financial Times, el presidente Javier Milei insinuó que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá hasta el final de su gestión, en diciembre de 2027.

El medio británico señaló que Milei “sugirió que mantendría el peso dentro de bandas cada vez más amplias frente al dólar estadounidense, al menos hasta las elecciones de finales de 2027, para moderar la volatilidad crónica de Argentina”.



La situación de la Argentina y los mercados emergentes durante 2025

Un reporte de Analytica destacó que este año resultó “muy favorable” para los países emergentes en términos financieros. Pero, la Argentina estuvo desacoplada del resto.

“El índice dólar se contrajo un 7% impulsado por las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), las dudas sobre la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos y el ruido generado por la política comercial de Trump”, señaló.

Frente a ello, los mercados emergentes vieron una apreciación generalizada de sus monedas, en especial, en aquellos países con tasas de interés elevadas. La consultora destacó la situación de Brasil: “El real avanzó un 14% en el año tras la fuerte depreciación registrada hacia fines de 2024″, apuntó.

“La Argentina estuvo desacoplada del resto. Por un lado, el cepo continúa restringiendo la entrada plena de capitales; por otro, el tipo de cambio partía de un nivel muy apreciado desde el año pasado. A esto se sumó la incertidumbre macroeconómica asociada al esquema económico vigente y al proceso electoral, factores que limitaron el desempeño del país frente a otros emergentes”, concluyó el informe.



Ranking de monedas más devaluadas: en qué puesto quedó Argentina

Según el indicador de Bloomberg, las cinco monedas más devaluadas frente al dólar en lo que va del 2025 son: